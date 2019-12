Presidente argentino envia emissário ao Brasil para costurar encontro com Bolsonaro

Dois dias depois de assumir o governo, o novo presidente da Argentina, Alberto Fernández, enviou um emissário de alto nível a Brasília para tentar costurar um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e iniciar uma aproximação entre os dois governos.

O futuro embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, manteve uma agenda de encontros nesta quinta (12), em Brasília, com autoridades do governo Bolsonaro.

O principal deles foi com o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB). O argentino também conversou com o ministro Osmar Terra (MDB, Cidadania).

Na reunião com Mourão, Scioli destacou que diferenças ideológicas não podem separar Brasil e Argentina e que os dois países precisam atuar juntos em diversas instâncias internacionais. Também destacou que qualquer amargura que tenha ficado entre os dois mandatários devido à troca de provocações nos últimos meses será resolvida quando se encontrarem e conversarem olho no olho.

E, numa frase que foi vista como forte gesto de aproximação, o emissário argentino afirmou que o governo Bolsonaro deu passos importantes para superar a crise econômica brasileira.

Segundo auxiliares, quando Scioli mencionou o desejo de promover uma reunião entre Fernández e Bolsonaro, Mourão disse que talvez haja uma janela de oportunidade em janeiro.

O vice-presidente contou a Scioli que no próximo mês está pré-agendada a participação de Bolsonaro na inauguração das novas instalações da estação Comandante Ferraz, na Antártida,parcialmente destruída por um incêndio em 2012.

Mourão disse que, caso esse roteiro se confirme, o presidente brasileiro terá que decolar de Punta Arenas (Chile) ou de Ushuaia (Argentina). Se a escala for na cidade austral argentina,um encontro poderia ser promovido.

A campanha presidencial argentina e o período de transição de governo foram marcados por trocas de farpas e provocações entre Bolsonaro e Fernández. O brasileiro decidiu apenas de última hora enviar um representante - justamente Mourão - para a posse do argentino. Na viagem a Buenos Aires, o vice-presidente teve uma primeira conversa com Scioli.

Nos últimos meses, Bolsonaro não escondeu que preferia ter visto o agora ex-presidente Mauricio Macri reeleito e afirmou por mais de uma vez que a volta do peronismo ao poder na Argentina poderia gerar uma "nova Venezuela" no continente sul-americano.

Fernández, por sua vez, defendeu durante a campanha a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, no dia de sua vitória eleitoral, posou para fotos fazendo um "L" com as mãos, símbolo do petista.

Após a campanha, porém, ambos os governos deram sinais de que pretendem trabalhar para melhorar a relação para um nível que ao menos não prejudique a extensa relação comercial entre os dois vizinhos.

Bolsonaro disse nesta quarta (11), por exemplo, estar à disposição caso Fernández queira vir ao Brasil.

Diplomatas brasileiros consideram que Scioli, ex-governador de Buenos Aires e ex-vice-presidente, é peça-chave nesse esforço de reaproximação.