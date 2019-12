Estados Unidos lançam novas sanções contra Irã e Iêmen

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou em comunicado nesta quarta-feira (11) que impôs mais sanções contra o Irã e o Iêmen. A administração do presidente Donald Trump afirma que uma rede de transporte marítimo iraniano está envolvida no envio de material letal para os dois países, em nome da Guarda Revolucionária e da Força Quds, ambas representantes das forças de segurança iranianas.