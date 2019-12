Boris Johnson avalia impor imposto sobre serviços digitais

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou, ontem, que defende uma avaliação sobre a imposição eventual de um imposto sobre serviços digitais. O premiê afirmou que as empresas do setor não têm pago tanto imposto, proporcionalmente aos "grandes ganhos que têm obtido".

O imposto sobre serviços digitais é alvo de críticas do presidente dos EUA, Donald Trump. Nesta semana, Trump ameaçou tarifar produtos da França em retaliação à imposição desse imposto por Emmanuel Macron, o que penalizou gigantes norte-americanas do setor. Em sua fala, Johnson foi cuidadoso ao tratar do tema, mas sugeriu que pode apoiar um imposto do tipo.