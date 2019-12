Macron, Trudeau e Johnson zombam de Trump em vídeo

O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou o premiê canadense, Justin Trudeau, de "duas caras" ao ser questionado por um repórter sobre o vídeo em que líderes mundiais parecem rir dele, durante encontro na noite de terça-feira, em Londres. Ontem, foi o último dia da reunião de cúpula, e Trump cancelou a entrevista coletiva que daria ao fim do evento.

Nas imagens, gravadas no Palácio de Buckingham, os governantes de Canadá, Reino Unido, França e Holanda aparecem rindo. Segundo a TV canadense CBC, eles zombavam de Trump por suas longas entrevistas coletivas durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar que celebra 70 anos.

Nelas, pode-se escutar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, perguntando ao presidente francês, Emmanuel Macron: "Foi por isso que chegou tarde?". Trudeau intervém: "Chegou tarde porque sua coletiva durou 40 minutos". Todos riem com as ironias.

A reunião bilateral entre Macron e Trump foi precedida por uma longa conversa do presidente norte-americano com a imprensa na manhã da terça-feira, quando os líderes demonstraram publicamente suas divergências sobre estratégias para a Otan e o comércio. Como na reunião da Otan do ano passado, Trump quebrou o protocolo da cúpula e usou suas aparições públicas com aliados para responder a dezenas de perguntas dos jornalistas.

O dirigente classificou de "insultantes" as críticas de Macron, que definiu a Otan como em estado de "morte cerebral", criticou novamente os países europeus por não gastarem o suficiente para o orçamento da aliança militar e condenou a investigação nos EUA que pode levar a seu impeachment.

Ontem, Trump também criticou Trudeau por não cumprir a meta de repassar 2% do gasto militar canadense para a Otan. "Acho ele um cara muito legal, mas a verdade é que chamei a atenção dele de que não está pagando 2%, e notei que ele não ficou muito feliz com isso. Ele deveria pagar. O Canadá tem dinheiro", disse.

O presidente norte-americano também se reuniu com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que incluiu conversas sobre a Síria e os curdos. "A fronteira e a zona de segurança estão funcionando muito bem, e dou muito crédito à Turquia por isso. O cessar-fogo está sendo respeitado", afirmou.

Em outubro, Erdogan invadiu o Norte da Síria para expulsar os curdos que viviam ali e criar uma zona para receber refugiados sírios que estavam na Turquia. Os curdos foram aliados dos EUA no combate ao Estado Islâmico, e a saída das forças norte-americanas da região foi vista como uma traição.