Trump critica Macron por fala sobre a Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da França, Emmanuel Macron, protagonizaram um embate nesta terça-feira (3), antes da reunião de cúpula em celebração aos 70 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Londres. Em novembro, Macron havia criticado, em entrevista à revista The Economist, a ofensiva militar da Turquia no nordeste da Síria para expulsar as milícias curdas, que considera terroristas, da região.