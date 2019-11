Maré alta volta a inundar Veneza e praça São Marcos é fechada

Movimento 5 Estrelas aprova governo de coalizão com ex-rivais

Membros do Movimento 5 Estrelas votaram para formar uma coalizão com seus ex-rivais de centro-esquerda do Partido Democrático, abrindo espaço para a formação do governo. Com isso, ficou em segundo plano a possibilidade de eleição antecipada, depois de dias de instabilidade após a Liga, de Matteo Salvini, retirar apoio ao governo na tentativa de forçar uma disputa nas urnas.