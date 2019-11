Militantes em Gaza atacam Israel com foguetes após cessar-fogo

Fortalecimento do Brics passa por mais intercâmbios culturais

Brics. Reunindo as histórias de cinco meninos e meninas do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, o documentário Crianças e Glória abriu o Fórum Sobre Intercâmbios Culturais e Pessoais do Brics e foi inspiração para diferentes debates ao longo de todo o dia