Traficantes de opioides são condenados em ação com os EUA

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um tribunal chinês sentenciou, nesta quinta-feira, nove traficantes de fentanil em um caso que resultou de uma rara colaboração entre China e EUA para combater redes globais que produzem e distribuem opioides sintéticos letais.

Trabalhando com um alerta de 2017 do Departamento de Segurança Nacional dos EUA sobre um vendedor de drogas on-line conhecido como Diana, a polícia chinesa encontrou um cartel de drogas na cidade de Xingtai, que enviava drogas sintéticas a um laboratório clandestino nos EUA. O governo ainda está perseguindo outras duas redes de tráfico de fentanil com base em informações dos EUA.