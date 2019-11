Irã retoma produção de urânio enriquecido

O governo do Irã voltou a produzir urânio enriquecido através da injeção de gás de urânio em centrífugas, informou, nesta quinta-feira, a Organização de Energia Atômica do Irã.

O anúncio intensifica as pressões sobre países europeus para que colaborem com a nação persa para contornar as sanções dos EUA sobre o petróleo iraniano, impostas em 2018 pelo presidente Donald Trump, quando anunciou sua retirada do acordo nuclear. A injeção de gás deve enriquecer a substância até a concentração de 4,5% - acima do limite de 3,67% do acordo internacional, mas ainda muito abaixo dos 90% necessários para a aplicação em armas.