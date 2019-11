Ministro da Justiça do Japão renuncia ao cargo

O ministro da Justiça do Japão, Katsuyuki Kawai, apresentou sua renúncia ao premiê Shinzo Abe nesta quinta-feira. Ele é o segundo a renunciar em menos de uma semana. Uma revista semanal alega que a esposa de Kawai violou a lei eleitoral durante sua candidatura bem-sucedida para uma vaga na Câmara Alta do Parlamento. A revista diz que Anri Kawai fez pagamentos a funcionários da campanha que excederam o limite legal. A reportagem menciona, ainda, irregularidades no gabinete do próprio ministro, alegando que seus funcionários enviaram batatas, milho e outros presentes a seus eleitores.