OEA inicia auditoria de eleição na Bolívia

Uma missão de especialistas da Organização dos Estados Americanos (OEA) começou, nesta quinta-feira, uma auditoria do resultado da eleição para presidente da República na Bolívia. A auditoria, realizada por 30 especialistas de diversos países, deve levar, no máximo, 12 dias para ser concluída. A intenção é verificar se houve manipulação de dados e fraude em favor do partido Movimento ao Socialismo (MAS), do atual presidente Evo Morales. A oposição, liderada pelo candidato Carlos Mesa, não reconhece a auditoria e afirma que os termos foram definidos unilateralmente, sem a presença de representantes da oposição e da sociedade civil.