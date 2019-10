Corpo de Franco é enviado a cemitério comum na Espanha

Os restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco foram exumados, nesta quinta-feira, do mausoléu onde estavam desde 1975, no Vale dos Caídos, próximo a Madri. O caixão deixou o local carregado por oito familiares do ditador, foi embarcado em um helicóptero e levado para o discreto cemitério de El Pardo-Mingorrubio, na capital espanhola. Ali, será sepultado junto a outros familiares.