Mortos encontrados em caminhão no Reino Unido eram chineses

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Autoridades da China e do Reino Unido confirmaram, nesta quinta-feira, que as 39 pessoas - 31 homens e oito mulheres - encontradas mortas no compartimento refrigerado de um caminhão em Essex, a 60 km de Londres, tinham nacionalidade chinesa. A causa das mortes ainda não foi divulgada.

O caminhão tinha placa da Bulgária, mas não circulava no país desde 2017. Antes de chegar ao Reino Unido, havia passado pela Bélgica, onde chegou na tarde de terça-feira. Depois disso, ingressou na Inglaterra. O motorista, Mo Robinson, de 25 anos, foi preso sob a acusação de assassinato. Ele é da Irlanda do Norte e veio de lá dirigindo a cabine do caminhão até Essex, onde se conectou ao compartimento vindo da Bélgica.