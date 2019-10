Hong Kong retira PL de extradição que fomentou protestos

Às vésperas dos 70 anos do regime chinês, Hong Kong tem mais protestos

Milhares de manifestantes voltaram às ruas de Hong Kong ontem, gritando slogans anti-China a dois dias do 70º aniversário do regime comunista chinês. Pequim prepara uma série de eventos para comemorar a criação da República Popular da China, em 1949, incluindo uma enorme parada militar amanhã, que reflete a ascensão do país, a segunda economia mundial, como uma superpotência global.