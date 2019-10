'É de interesse do país que Brexit ocorra em 31 de outubro', diz Johnson

O premiê do Reino Unido, Boris Johnson, disse, ontem, que é de interesse do país que o Brexit ocorra na data-limite de 31 de outubro, como está originalmente programado. Johnson, que falou durante sessão semanal de perguntas e respostas no Parlamento, disse não querer uma extensão para o Brexit e acreditar que o povo britânico também não deseja a prorrogação. No sábado, ele foi obrigado a solicitar à União Europeia uma extensão do prazo de saída, após o Parlamento adiar a votação do acordo fechado entre o premiê e o bloco na semana passada.