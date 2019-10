Turcos pausam ataques à Síria após acordos com os EUA e a Rússia

O Ministério da Defesa da Turquia sinalizou, ontem, que irá interromper a ofensiva no Nordeste da Síria após fechar acordos com os EUA e a Rússia. O governo norte-americano anunciou a retirada de forças armadas dos curdos sírios de regiões invadidas pela Turquia, após o fim do cessar-fogo de cinco dias. A manobra ocorre na esteira de um pacto entre Ancara e Moscou, que prevê um patrulhamento conjunto na área da fronteira desocupada. Assim, os turcos mantêm o controle de regiões já invadidas e permitem que russos e sírios atuem no resto da fronteira.