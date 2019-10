Resultados de eleição provocam tensão na Bolívia

Os resultados parciais das eleições gerais na Bolívia têm gerado tensão no país. Após uma pausa na contagem de votos, o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) retomou, na segunda-feira, a apuração preliminar e indicou uma vitória de Evo Morales no primeiro turno. Porém, ontem, os números mostravam que ainda existia uma possibilidade remota de que o ex-presidente Carlos Mesa (2003-2005), candidato oposicionista, surgisse como vencedor.

Com o anúncio do tribunal, milhares de pessoas ocuparam as ruas nas principais cidades do país. Em Sucre, uma multidão enfurecida incendiou a fachada da sede do tribunal eleitoral, fazendo a polícia de choque recuar. Em Oruro, no Sul do país, centenas de jovens tentaram ocupar a sede do tribunal eleitoral, mas foram dispersados pela polícia.

De acordo com os resultados parciais, com 83,7% dos votos apurados na contagem rápida, Morales - à frente do Partido para o Movimento Socialismo (MAS) - liderava o pleito com 45,28% dos votos, contra 38,16% de Carlos Mesa. O vencedor precisa de, pelo menos, 50% dos votos, ou 40% com dez pontos à frente do segundo, mas, se essas porcentagens não forem alcançadas, os dois mais votados vão para o segundo turno.

O candidato da oposição acusa o TSE de ocultar resultados eleitorais e pede uma mobilização nacional. O partido no poder insiste que o voto rural lhe dará a vitória.