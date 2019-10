Trump confirma indicação de diplomata como novo embaixador dos EUA no Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai indicar o diplomata Todd C. Chapman como novo embaixador do país no Brasil. Agora, o nome de Chapman segue para confirmação do Senado americano.

O anúncio da designação do diplomata americano foi publicado na manhã desta quinta-feira (17) no Twitter da embaixada dos EUA em Brasília. Chapman é do Texas e é funcionário do Departamento de Estado desde 1990. Seu último cargo no exterior foi como embaixador dos EUA no Equador.

Não será sua primeira passagem pelo Brasil. Entre 2011 e 2014, ele trabalhou na embaixada dos EUA em Brasília. Ele também serviu nas embaixadas dos EUA no Afeganistão e em Moçambique, além de ter passado por postos na Bolívia, Costa Rica, Nigéria e Taiwan.

A missão diplomática dos EUA em Brasília está sem embaixador há quase um ano, quando terminou a missão de Michael McKinley. Desde então, a embaixada tem sido comandada pelo encarregado de negócios, William Popp.

O anúncio da nomeação de Chapman ocorre pouco depois de o governo brasileiro ter dado o aval para o seu nome. O Itamaraty comunicou recentemente às autoridades americanas que o chamado agrément foi concedido para ele. O agrément é uma consulta secreta que um governo faz a outro antes de indicar um embaixador. É uma forma de um país manifestar, se for o caso, algum incômodo com o nome selecionado.

Por ser uma formalidade e pela proximidade entre os presidentes Jair Bolsonaro(PSL) e Donald Trump, não havia expectativa de que o Palácio do Planalto viesse a colocar qualquer barreira à escolha do novo embaixador dos EUA em Brasília.

A missão diplomática do Brasil em Washington também está sem embaixador, na espera da nomeação, por Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro(PSL-SP) para a função. Em agosto, os EUA deram o aval para a indicação dele.

Filho do presidente da República, Eduardo é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e tenta angariar votos a seu favor no Senado, onde precisará passar por uma sabatina e ser confirmado em uma votação para poder assumir o cargo na capital americana.

