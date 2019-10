Premiê britânico anuncia fechamento de 'ótimo' acordo sobre Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, correu às redes sociais para informar que fechou um acordo com a União Europeia (UE) sobre o Brexit, como é chamada a saída do Reino Unido do bloco comum. "Temos um ótimo novo acordo que nos dá o controle de volta", postou no Twitter, acompanhado das hashtags #TakeBackControl, ou tomar de volta o controle, e #GetBrexitDone, vamos entregar o Brexit.

O premiê não perdeu tempo e jogou a responsabilidade agora para o Parlamento britânico, dizendo que os deputados precisam finalizar o Brexit no sábado (19), para quando está marcada uma sessão extra para discutir o assunto.

Segundo Johnson, passar a fase da aprovação do divórcio será importante para que sua administração possa focar "outras prioridades", como custo de vida, NHS (sistema público de saúde), crimes violentos e meio ambiente.

A apreciação no Parlamento, no entanto, não deve ser fácil, já que o premiê não conta mais com a maioria no Legislativo e um de seus principais aliados, o norte-irlandês Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), se negou a apoiar o acordo proposto pelo Reino Unido.