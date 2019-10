Trump anuncia possíveis sanções à Turquia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na noite de segunda-feira, que, "em breve", emitirá uma ordem executiva autorizando sanções contra o governo turco, depois da ofensiva no Norte da Síria.

Trump não especificou quando as medidas serão impostas, mas disse que o ato autoriza sanções adicionais contra "aqueles que podem estar envolvidos em graves violações dos direitos humanos, impedindo um cessar-fogo, impedindo que pessoas deslocadas voltem para casa, repatriando à força refugiados ou ameaçando a paz, a segurança ou a estabilidade na Síria".

Segundo Trump, as tarifas sobre as importações de aço da Turquia terão aumento de 50%, e os EUA já interromperam as negociações de um acordo comercial de US$ 100 bilhões com o país.

"Os Estados Unidos usarão agressivamente as sanções econômicas para atingir aqueles que possibilitam, facilitam e financiam esses atos hediondos na Síria", disse Trump em declaração divulgada em sua página no Twitter. "Estou totalmente preparado para destruir rapidamente a economia da Turquia se os líderes turcos continuarem nesse caminho perigoso e destrutivo."