UE e Reino Unido concordam em intensificar negociações para Brexit

A União Europeia (UE) confirmou que vai intensificar as negociações com o Reino Unido nos próximos dias, na tentativa de chegar a um acordo para o Brexit, que tem como prazo final o dia 31 de outubro. A informação, que já circulava pela imprensa por meio de fontes próximas ao assunto, foi confirmada em comunicado do principal negociador do bloco europeu para o divórcio, Michel Barnier.

O texto menciona que Barnier teve uma "reunião construtiva" na manhã desta sexta-feira com o secretário de Estado do Reino Unido para o Brexit, Stephen Barclay. Já no início da tarde desta sexta (11), pelo horário de Londres, Barnier disse ter falado com os líderes dos 27 países-membros da UE.

O comunicado reitera ainda a posição da UE de que deve haver um mecanismo legal no Acordo de Retirada que evite uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.