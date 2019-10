Tufão Hagibis deve atingir, no sábado, a ilha principal do Japão

O tufão Hagibis pode atingir o Leste do Japão neste sábado, com fortes ventos e chuvas torrenciais em várias regiões do país. A Agência de Meteorologia Japonesa informou, nesta quinta-feira, que o grande e violento tufão estava próximo das ilhas Ogasawara, no Oceano Pacífico, se movendo rumo ao Norte. Ventos de mais de 113 km/h foram observados na ilha Chichijima.