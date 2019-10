Jornalistas e profissionais de mídia terão mentoria gratuita para soluções digitais nos EUA

Jornalistas de 12 países da América Latina terão uma oportunidade única para se relacionarem com as mídias sociais. O International Center for Journalists (ICFJ) reunirá profissionais de Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Peru no programa A Digital Path to Entrepreneurship and Innovation for Latin America – Spring 2020 (Um Caminho Digital para o Empreendedorismo e Inovação), entre abril e maio de 2020.

O objetivo do encontro, que acontece em Washington, D.C. (EUA), é a integração entre empreendedores de mídia e comunicadores para o desenvolvimento de projetos digitais a serem implementados em seus países.

O consulado norte-americano de Porto Alegre apoia a iniciativa que já reuniu jornalistas renomados de veículos como Los Angeles Times, Mother Jones e Huffington Post. Durante seis semanas, os participantes trabalharão de maneira conjunta, com todos os custos cobertos pelo ICJ e Departamento de Estado dos Estados Unidos.