D'Alessandro treina e pode reforçar o Internacional no sábado

O técnico Odair Hellmann poderá contar com o reforço do meia D'Alessandro no jogo do Internacional contra o Cruzeiro, neste sábado, no Mineirão, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogador argentino voltou a treinar normalmente nesta sexta e demonstrou estar em boas condições para defender a equipe gaúcha no fim de semana.

Liberado para ser relacionado para o duelo, D'Alessandro deve ser opção no banco de reservas, como vinha acontecendo antes do seu afastamento dos gramados, por conta de lesão muscular na coxa direita. O argentino não joga desde o jogo de ida da final da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro.

Odair deve manter o experiente meio-campista no banco de reservas. E isso porque Nonato vive boa fase no clube gaúcho e já é um dos xodós da torcida. D'Alessandro deve entrar em campo no decorrer do confronto.

Já o atacante William Pottker iniciou nesta sexta os treinos físicos, após se recuperar de contusão. O jogador ainda não tem condições de defender a equipe e só deve ser opção para a próxima rodada, contra o CSA, fora de casa, na próxima quarta.

Para este duelo, Odair deve escalar o Inter com Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato (D'Alessandro), Nico López e Patrick; Guerrero.

Apesar da situação difícil do Cruzeiro no Brasileirão, com risco de rebaixamento, o goleiro Marcelo Lomba acredita que o Inter terá vida difícil no Mineirão.

"Temos que estar preparados para tudo. Temos que encarar como um jogo muito importante, há pouco tempo foi um jogo de semifinal de Copa do Brasil. Vamos lá para tentar vencer, pois temos nossos objetivos no campeonato e precisamos pontuar", projetou, ao lembrar o triunfo do Inter sobre o rival na Copa do Brasil.