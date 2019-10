Condenação de ex-policial reacende debate sobre racismo nos EUA

A condenação de uma ex-agente de polícia branca pelo assassinato de seu vizinho negro reacendeu o debate sobre justiça racial nos Estados Unidos nesta semana. Na quarta-feira, um júri no estado norte-americano do Texas decidiu sentenciar Amber Guyger, de 31 anos, a dez anos de prisão por homicídio doloso (quando há a intenção de matar).



O julgamento chamou a atenção do país por ser um dos raros casos em que agentes de segurança sofreram as consequências na Justiça após matarem vítimas negras desarmadas. Em 6 de setembro de 2018, Amber entrou no apartamento de seu vizinho Botham Jean, na cidade de Dallas, e disparou contra ele. Jean tinha 26 anos e estava sentado no sofá de sua casa tomando sorvete enquanto assistia à TV.



A defesa de Amber diz que ela entrou no lar de Jean por engano e atirou contra ele pensando se tratar de um invasor. Com isso, os advogados esperavam conseguir uma condenação por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), sujeito a penas mais brandas.



Do lado de fora do tribunal, alguns ativistas protestaram após o anúncio da sentença, considerada curta -a promotoria pedia uma pena de 28 anos atrás das grades.



Já dentro da corte, Brandt Jean, irmão da vítima, abraçou Amber e disse tê-la perdoado: "Eu não pretendia dizer isso na frente da minha família ou de ninguém, mas eu nem gostaria que você fosse para a cadeia. Eu quero o melhor para você".



Policiais norte-americanos matam aproximadamente mil pessoas por ano, de acordo com estimativas recentes. Cidadãos negros correm três vezes mais perigo de serem mortos pela polícia que pessoas brancas.



No entanto, a condenação de agentes de segurança que extrapolam suas prerrogativas não é uma regra. Um estudo divulgado em março mostrou que, desde 2005, apenas 35 policiais receberam sentenças por mortes provocadas em serviço; destes, apenas três agentes foram condenados por homicídio doloso.



Conforme especialistas, a alta impunidade para policiais que atiram contra pessoas inocentes se deve a falhas do sistema de Justiça, especialmente no processo de seleção de jurados. O júri que decidiu condenar Amber era composto por uma maioria expressiva de pessoas não brancas, o que é incomum.

