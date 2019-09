Casa Branca teria tentado ocultar diálogo com Zelenski

A íntegra do texto que pode levar ao impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi divulgada nesta quinta-feira pela Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes, depois de revelações sobre os contatos do mandatário e sua equipe com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O secretário de Justiça e procurador-geral dos EUA, William Barr, e o advogado pessoal de Trump, Rudolph Giuliani, foram peças centrais no esforço de "abafar" o caso, segundo a denúncia.