EUA anunciam sanções a empresas chinesas por transportar petróleo do Irã

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, anunciou nesta quarta-feira (25) a imposição de sanções a empresas chinesas que ele acusa de "sabidamente" transportar petróleo do Irã. "Estamos dizendo à China e a todas as nações que aplicaremos sanções a toda violação de atividade passível de sanção", afirmou o chefe da diplomacia americana na cúpula da entidade Unidos Contra um Irã Nuclear (UANI, na sigla em inglês).

Perto do encerramento do seu discurso, o ex-diretor da CIA pediu, por outro lado, às nações "responsáveis" que ajudem os EUA a trazer o Irã "de volta à mesa de negociação".

Pompeo repetiu frases como "quanto mais o Irã atacar, maior será a nossa pressão" e "enquanto o comportamento ameaçador do Irã continuar, as sanções serão endurecidas". Falou, também, que os EUA "educarão" outros países a não fazer negócios com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), mas, se eles não seguirem as orientações, serão punidos.