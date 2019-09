Suprema Corte do Reino Unido decide na terça se suspensão do Parlamento é legal

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Suprema Corte do Reino Unido informa que anunciará nesta terça-feira (24), a partir das 6h30min (de Brasília), se a suspensão do Parlamento britânico pelo governo do primeiro-ministro Boris Johnson foi ou não legal.

A medida de 10 Downing Street, autorizada pela rainha Elizabeth II, foi amplamente condenada pela oposição, que afirma se tratar de um artifício para Johnson forçar um Brexit sem acordo em 31 de outubro, atual data-limite para a saída da União Europeia (UE).

Já o governo argumenta ser um passo adequado para que, no Discurso à Rainha que sempre sucede uma suspensão do Parlamento, possa apresentar as suas propostas para conduzir o Reino Unido à prosperidade após o Brexit.