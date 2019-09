Trabalhistas britânicos se dividem em relação ao Brexit e pressionam Corbyn

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os trabalhistas britânicos, profundamente divididos, iniciaram no fim de semana um congresso difícil para seu líder, Jeremy Corbyn, pressionado por figuras importantes do partido a defender a permanência do Reino Unido na União Europeia (UE), a poucas semanas da data estabelecida para o Brexit.

Os trabalhistas debaterão até quarta-feira (25) propostas de esquerda, com o objetivo de preparar seu programa às eleições britânicas, que podem ser antecipadas. O tema principal será o Brexit, sobre o qual 1.200 delegados votam nesta segunda-feira (23). A posição dos trabalhistas não é clara, num país polarizado entre a determinação do primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, de sair da UE em 31 de outubro, mesmo sem um acordo, e a vontade do Partido Liberal Democrata, centrista, de seguir dentro da UE sem um segundo referendo.