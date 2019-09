Pesquisas de boca de urna mostram resultado indefinido para o regime de Netanyahu

Segundo pesquisas de boca de urna divulgadas pelos principais canais de TV de Israel, o futuro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é incerto após as eleições de terça-feira. Os levantamentos apontam que nem o bloco de apoio ao premiê e nem o da oposição, liderada pelo ex-chefe do Exército Benny Gantz, devem ter maioria para formar o governo.

Duas das três pesquisas mostram que a Azul e Branco (sigla de Gantz) surpreendeu e recebeu mais votos do que o governista Likud, de Netanyahu. Pelo Canal 12, o partido recebeu 34 das 120 cadeiras do Knesset, o Parlamento israelense, contra 33 do Likud. No total, o bloco de centro-esquerda teria 55 cadeiras, contra 57 do Likud - a sigla nacionalista Israel Nossa Casa ficaria com oito cadeiras, mantendo seu papel de fiel da balança. Já pelo Canal 13, foram 33 para o Azul e Branco contra 31 para o Likud. Entre as coalizões, a de centro-esquerda teria 58, contra 54 do premiê e as mesmas oito do Israel Nossa Casa.

No entanto, segundo a terceira pesquisa, do canal 11, os dois partidos empataram com 32 assentos e Netanyahu teria leve vantagem nas coalizões, com 56 contra 54 da oposição e 10 do Israel Nossa Casa. Isso leva a crer que ainda há muitas dúvidas sobre qual será o próximo premiê.

A eleição foi convocada porque Netanyahu foi incapaz de montar uma coalizão após a votação de abril, na qual Likud e Azul e Branco empataram - cada um ficou com 35 das 120 cadeiras do Knesset, ou Parlamento. O bloco de apoio ao primeiro-ministro ficou com apenas 60 cadeiras, uma menos do que o necessário, exatamente porque o Israel Nossa Casa não quis participar da coalizão. É a primeira vez que Israel realiza duas eleições gerais em um mesmo ano.

Netanyahu, de 69 anos, é o premiê israelense que ocupou o cargo por mais tempo. Tendo exercido a função inicialmente de junho de 1996 a julho de 1999, ele vem se mantendo no posto desde março de 2009 e busca um quinto mandato recorde. Os resultados oficiais podem demorar até três dias para serem divulgados.