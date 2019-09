Febre suína africana é confirmada na Coreia do Sul

O governo da Coreia do Sul confirmou o primeiro caso de febre suína africana, um tipo altamente contagioso. O caso foi registrado em um criadouro de porcos na cidade de Paju, província de Gyeonggi, perto da zona desmilitarizada entre as duas Coreias.

Cinco porcos foram encontrados mortos na quinta-feira, e a infecção foi confirmada por meio de testes. Autoridades do Ministério da Agricultura vão desinfetar todos os criadouros no país e verificar se há outros casos suspeitos. As autoridades também vão proibir a movimentação de qualquer veículo que tenha entrado em criadouros ou fábricas de ração até amanhã.

A febre suína já se propagou pela China, onde vive quase metade de todos os porcos do mundo, e já foi confirmada também na Coreia do Norte. No Japão, o contágio ainda não foi confirmado, e o Ministério da Agricultura do país pretende tomar medidas rigorosas para evitar a entrada da doença.