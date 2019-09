Presidente vai apresentar plano para modernizar o Cazaquistão

O governo do Cazaquistão vai apresentar, no dia 7 de setembro, um plano de execução das medidas apresentadas pelo presidente Kassym-Jomart Tokayev em seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação, ocorrido em 2 de setembro. Tokayev prometeu melhorar a administração pública, proteger os direitos dos cidadãos, diversificar a economia, apoiar micro e pequenas empresas, modernizar o sistema de seguridade social e desenvolver as vastas regiões do país.