Brexit sem acordo pode custar 16 bilhões de dólares ao Reino Unido

A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que um Brexit sem acordo custaria ao Reino Unido pelo menos 16 bilhões de dólares anualmente em comércio com a União Europeia.

A Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento informou em uma declaração na terça-feira (3) que o prejuízo resultaria da perda pelo Reino Unido de acesso preferencial aos mercados de dezenas de países. A agência diz que o setor automotivo seria o mais afetado, perdendo cerca de 5 bilhões de dólares em comércio. Exportações de roupas e produtos têxteis cairiam em cerca de 2 bilhões de dólares.

A União Europeia possui acordos comerciais com cerca de 70 países. O Reino Unido espera substituir esses acordos com pactos bilaterais, mas parece pouco provável que as negociações sejam concluídas antes do prazo final de outubro.