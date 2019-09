Barco pega fogo na costa da Califórnia e dezenas estão desaparecidos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Uma embarcação com 38 pessoas a bordo, seis delas tripulantes, pegou fogo em alto mar próximo à ilha de Santa Cruz, na costa da Califórnia (EUA), nesta segunda-feira (2).

O chamado foi recebido pela Guarda Costeira de Los Angeles-Long Beach nesta madrugada, por volta das 3h15 (7h15 no horário de Brasília). As equipes envolvidas no resgate estavam combatendo o incêndio quando o barco afundou cerca de 20 jardas (18 metros) na água.

De acordo com o último boletim publicado pela Guarda Costeira, cinco pessoas foram resgatadas e outras 33 ainda não foram encontradas.

O barco "Conception", uma embarcação de 23 metros de altura fretada pela empresa Truth Aquatics,partiu no sábado (31) para um cruzeiro de três dias e estava programado para voltar nesta segunda, segundo a CNN.