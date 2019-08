Na Itália, vulcão entra em erupção pela segunda vez em dois meses e assusta turistas

Partidos chegam a acordo, e Giuseppe Conte permanecerá como primeiro-ministro da Itália

A direção do Partido Democrático (PD) da Itália decidiu, ontem, retirar o veto à manutenção de Giuseppe Conte no cargo de primeiro-ministro - uma exigência do Movimento 5 Estrelas (M5S) - e conceder um mandato para que o seu secretário nacional, Nicola Zingaretti, transmita ao presidente do país, Sergio Mattarella, a disposição da sigla de "verificar as condições políticas e programáticas e contribuir para dar vida a um novo governo".