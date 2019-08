Partidos chegam a acordo, e Giuseppe Conte permanecerá como primeiro-ministro da Itália

A direção do Partido Democrático (PD) da Itália decidiu, ontem, retirar o veto à manutenção de Giuseppe Conte no cargo de primeiro-ministro - uma exigência do Movimento 5 Estrelas (M5S) - e conceder um mandato para que o seu secretário nacional, Nicola Zingaretti, transmita ao presidente do país, Sergio Mattarella, a disposição da sigla de "verificar as condições políticas e programáticas e contribuir para dar vida a um novo governo".

"Após a temporada consumida pela crise desejada pela Liga, Giuseppe Conte será o candidato indicado pelo 5 Estrelas para a liderança de um governo fundado sobre um plano e um programa diferentes", afirmou Zingaretti aos correligionários. "Reconhecemos, nessa escolha, a decisão autônoma do partido com maioria relativa nesta legislatura. Com essa vontade, o M5S reivindica, e é legítimo, a presidência (do Conselho de Ministros) do governo."

Segundo o secretário nacional do Partido Democrático, o modelo adotado pelo M5S com a Liga até a implosão do governo foi "um erro" e, portanto, não será replicado em uma eventual aliança com o PD. O que haverá, afirmou, é "o retorno a uma prática normal de dividir um programa e de uma visão, um horizonte comum".