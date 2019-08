Governo da Turquia demonstra interesse em comprar caças russos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mostrou interesse em adquirir aviões de combate russos Su-57 no salão aeroespacial internacional MAKS-2019 na Rússia. Acompanhado pelo presidente russo Vladimir Putin, o líder turco percorreu os pavilhões da feira que ocorre em Zhukovsky, nos arredores de Moscou.

Após ter sido excluída pelos Estados Unidos do programa dos caças F-35, a Turquia considera a compra do Su-57 para equipar sua defesa aérea. Washington retirou Ancara do programa depois da compra pela Turquia dos sistemas antiaéreos russos S-400.