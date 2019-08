Macri diz que Fernández tem a obrigação de reduzir o medo e a desconfiança

O presidente argentino, Mauricio Macri, afirmou que o candidato vencedor das eleições presidenciais primárias do país, Alberto Fernández, tem a obrigação de "reduzir o medo e a desconfiança".

A votação expressiva conquistada por Fernández, em 12 de agosto, provocou reações adversas no mercado financeiro, com quedas expressivas do índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, e com disparada da cotação do dólar ante o peso argentino. A candidata à vice em sua chapa é a ex-presidente Cristina Kirchner.

Em evento promovido pelo jornal Clarín, Macri disse que foi "muito ambicioso" com as metas de inflação propostas pelo seu governo e que os preços podem subir mais com a disparada do dólar, o que significaria "prejuízo para os argentinos".

O mandatário, que é candidato à reeleição, defendeu seu mandato. "Agora temos energia, infraestrutura, estamos conectados com o mundo. Temos que continuar com essas mudanças", declarou.