Presidente do Uruguai tem um tumor no pulmão

O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, de 79 anos, anunciou que está com um nódulo no pulmão direito, identificado durante exame de rotina. Segundo ele, que é oncologista, há chances "muito firmes" de que o tumor seja maligno. O médico do presidente, o cardiologista Mario Zelarayán, afirmou que, nos próximos dias, ele será submetido a exames que vão definir o tratamento.

Há menos de um mês, o presidente perdeu a mulher, María Auxiliadora Delgado, de infarto. Eles estavam casados há mais de 50 anos. Na década de 1960, ele perdeu a mãe, o pai e a irmã, todos vítimas de câncer. Nos anos 1970, ingressou no Serviço de Radioterapia da Faculdade de Medicina e, a partir de então, dedicou sua vida à oncologia.

Apesar de ter sido fumante, ele não fumava há mais de 50 anos. Em seu primeiro mandato, em 2008, aprovou a lei que proíbe o fumo em locais fechados e restringe a publicidade de cigarros.