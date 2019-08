Reino Unido deixará de participar de reuniões da UE em setembro

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que seu país irá deixar de participar da maioria das reuniões da União Europeia em preparação para a saída do bloco em 31 de outubro. Na terça-feira (20), Johnson declarou que seu governo não irá enviar representantes para as reuniões da UE realizadas a partir do dia 1 de setembro.

O premiê ressaltou ser desnecessário participar de discussões focadas no futuro do bloco, já que o Reino Unido não será mais membro dele. No entanto Johnson disse que irá continuar a participar de reuniões nas quais interesses vitais do país estejam em jogo. Elas incluiriam encontros sobre segurança, soberania e relações internacionais.

O secretário de Estado britânico, Steve Barclay, afirmou que o Reino Unido participará apenas de reuniões que realmente importem, reduzindo sua presença para menos da metade e deixando de gastar centenas de horas.