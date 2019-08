Trump diz que China está frente a 'extrema forma de retaliação'

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente americano, Donald Trump, advertiu que a China se depara com uma "extrema forma de retaliação", caso tome passos para se vingar de um plano dos Estados Unidos (EUA) de impor tarifas adicionais sobre importações de produtos chineses.

Trump fez a observação nessa quinta-feira (15) após a China ter manifestado a disposição de tomar "medidas necessárias" contra os EUA. O governo Trump planeja aplicar tarifas de 10% sobre um adicional de US$ 300 bilhões em importações de produtos chineses, em duas fases. Uma seria iniciada no dia 1 de setembro, e a outra no dia 15 de dezembro.

Trump disse não acreditar que a China revide, mas afirmou que caso faça, "estará frente a uma extrema forma de retaliação". Para o presidente norte-americano, a guerra comercial "terminará em pouco tempo", pois "quanto mais tempo durar, a China ficará mais fraca e os Estados Unidos mais fortes".

Ao se referir a Kong Kong, Donald Trump disse que espera conversar por telefone em breve com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o país, onde protestos continuam. Ele afirmou que está preocupado com a situação e que não gostaria de ver uma "repressão violenta".

O presidente fez o comentário no momento em que policiais paramilitares vêm se aglomerando em Shenzhen, uma cidade vizinha de Hong Kong. Trump quer que a China "resolva o problema de forma humana".