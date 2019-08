Avião faz pouso de emergência em milharal após colisão com pássaros

Um Airbus A321 da Ural Airlines com 233 pessoas a bordo realizou uma aterrissagem de emergência em um campo de milho nos arredores de Moscou, capital da Rússia, nesta quinta-feira, depois de a aeronave se chocar com um grupo de pássaros logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Zhukovky. A aeronave seguia para Simferopol, a principal cidade da Crimeia, declarou um porta-voz de Agência Federal de Transporte Aéreo.

O Ministério da Saúde informou que 23 pessoas, incluindo nove crianças, receberam atendimento médico - 22 delas receberam alta, e uma mulher de 69 anos foi hospitalizada. Segundo as primeiras informações, em consequência da colisão com as aves, uma das turbinas do avião parou de funcionar e a outra reduziu consideravelmente sua potência. O Airbus aterrissou de barriga no milharal e com os motores desligados.

"Felicitamos os pilotos, são heróis que salvaram vidas e conseguiram pousar o avião", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O Comitê de Investigação russo examinará o incidente, e o Comitê Intergovernamental de Aviação criou uma comissão especial para avaliar as circunstâncias.