Tempestade tropical atinge Japão e mais de 760 voos são cancelados

A Agência de Meteorologia do Japão afirmou nesta quinta-feira (15) que, a forte tempestade tropical Krosa atingiu as proximidades de Kure, cidade da província de Hiroshima, no oeste do país. A população foi advertida quanto a chuvas torrenciais, ventos e mar agitado.

Segundo funcionários da Agência de Meteorologia, a tempestade vai em direção ao norte a uma velocidade de 30 km por hora, gerando ventos muito fortes. Os ventos estão chegando a algumas partes das regiões de Shikoku, Chugoku e Kinki.

Precipitações pluviométricas nas 24 horas até o meio-dia de sexta-feira devem alcançar 500 milímetros em Shikoku e Kinki, e 400 em Tokai.

Já o volume total de chuvas pode exceder 1,2 mil milímetros em certas áreas. Há risco de deslizamento de terra nas províncias de Kochi, Ehime, Tokushima e Nara.

A tempestade tropical Krosa também deve levar ventos fortes até o lado banhado pelo Pacífico das regiões oeste e leste do Japão.

Companhias aéreas no Japão cancelaram 761 voos domésticos que partiriam nesta quinta-feira por causa de uma forte tempestade tropical.

Foi cancelada a maioria dos voos entre o Aeroporto de Haneda e localidades da região oeste do Japão.

As empresas informam que poderão cancelar mais voos, dependendo da evolução da tempestade, e pedem aos viajantes que acompanhem as informações mais atualizadas.

O ar quente gerado por uma forte tempestade tropical fez com que uma onda de calor chegasse até áreas banhadas pelo Mar do Japão, com temperaturas especialmente altas na região de Hokuriku e no nordeste do país.

Em Tainai, cidade da província de Niigata, os termômetros marcaram hoje 40,7 graus Celsius. Já a cidade de Sanjo registrou 40 graus.

Na província de Yamagata, a temperatura chegou a 40,4 graus em Nezugaseki, distrito da cidade de Tsuruoka. Já em Shika, na província de Ishikawa, os termômetros atingiram 40,1 graus.