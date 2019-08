Pouso de emergência deixa ao menos 20 feridos perto de Moscou

Um avião da airbus que transportava mais de 200 passageiros fez um pouso de emergência logo após decolar nesta quinta-feira (15), deixando pelo menos 20 feridos, incluindo cinco crianças. Aves colidiram com as turbinas do avião, informou a agência de notícia Sputnik, com base em declarações da Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia.