Medidas de Macri são tardias e não consideram consequências, diz Fernández

O candidato oposicionista argentino Alberto Fernández, que venceu a chapa do presidente Mauricio Macri nas eleições primárias realizadas no último domingo, criticou as ações econômicas anunciadas nesta quarta-feira (14) pelo atual presidente. "Acho que ele toma essas medidas tardiamente sem considerar as consequências", afirmou em entrevista à rádio El Destape.