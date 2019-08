Trump divulga novas políticas para restringir a imigração ilegal

O governo do presidente Donald Trump divulgou normas rigorosas que tornarão a concessão de cidadania norte-americana ou o status legal de residência permanente muito mais difícil para imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos. O diretor interino da Agência de Serviços de Imigração e Cidadania dos EUA, Ken Cuccinelli, anunciou as novas regras na segunda-feira, em entrevista na Casa Branca.

De acordo com as regras previstas no novo regulamento, os pedidos levarão em conta a capacidade de satisfazer condições mínimas de renda ou educação e a necessidade de serviços de bem-estar social, como assistência médica ou de alimentação. As normas entrarão em vigor a partir do dia 15 de outubro.

Analistas consideram que Trump está implementando as medidas mais duras contra imigrantes ilegais como forma de conquistar o apoio de eleitores para a próxima eleição presidencial. Oposicionistas do Partido Democrata criticam o presidente, afirmando que políticas discriminatórias incentivam crimes de ódio que têm como alvo imigrantes.