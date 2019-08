Polícia prende manifestantes em aeroporto

A polícia antidistúrbios de Hong Kong entrou em confronto com ativistas pela democracia no aeroporto local no fim da noite desta terça-feira (horário local). Utilizando sprays de pimenta e cassetetes, os agentes avançaram por um terminal em que os manifestantes haviam paralisado operações durante dois dias seguidos, formando uma barricada na entrada do local. Várias pessoas foram detidas.

Mais cedo, autoridades foram forçadas a cancelar todos os voos do aeroporto, enquanto o líder pró-China da cidade advertiu que os manifestantes haviam levado os acontecimentos a um "ponto de não retorno". Após um breve período em que aeronaves conseguiram pousar e decolar, a autoridade aeroportuária suspendeu serviços de check-in para as viagens que partiriam a partir das 16h30min. Na segunda-feira, mais de 200 voos foram cancelados.

Os episódios são uma escalada na temporada de protestos contra o que muitos moradores de Hong Kong veem como uma crescente erosão das liberdades prometidas em 1997, quando o Partido Comunista da China assumiu o controle de Hong Kong, até então uma colônia britânica. O governo central chinês tem qualificado o protesto atual como algo que se aproxima do "terrorismo" e que representa uma "ameaça à existência" dos cidadãos locais.