Coreia do Norte dispara novos projéteis em direção ao mar

A Coreia do Norte disparou ontem dois projéteis não identificados da província de Hwanghae Sul em direção ao mar, informou o Comando das Forças Armadas sul-coreano. A medida seria uma forma de protestar contra um exercício militar conjunto entre o país vizinho e os Estados Unidos, em preparação a possíveis emergências na Península Coreana, que começaram na segunda-feira e devem se estender até 20 de agosto.

As atividades conjuntas, denominadas Ulchi Freedom Guardian, são realizadas anualmente. Em sua maioria, consistem de uma série de ações simuladas por computador. Esse tipo de exercício foi cancelado em 2018, após o primeiro encontro de cúpula dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, realizado em Singapura, em junho.

No sábado, o líder Kim

Jong-un supervisionou um teste com um novo sistema de lançadores de múltiplos foguetes, que poderia aumentar a capacidade do país de atacar alvos na Coreia do Sul e bases militares norte-americanas. Apesar de Pyongyang não fazer qualquer menção direta a Washington ou Seul durante a divulgação dos testes, especialistas afirmam que a ampliação progressiva dos exercícios tem como objetivo aumentar a pressão sobre os dois países por causa de paralisações nas negociações nucleares com os EUA.