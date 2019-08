Assinamos hoje acordo que facilita exportação de carne bovina para UE, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira um acordo com a União Europeia para facilitar a exportação de carne bovina americana para o bloco. Durante evento na Casa Branca, Trump destacou o trabalho de seu governo para buscar melhores condições para os produtores americanos, com pactos recentes similares também com outras nações, como o Japão e a Tunísia.