Mais uma vez, China promete aumentar compras de bens agrícolas dos EUA

O Ministério do Comércio da China (MofCom, na sigla em inglês) afirmou em comunicado que, nos dois dias de tratativas comerciais com autoridades dos Estados Unidos em Xangai, concluídos nesta quarta-feira (31), as trocas foram "francas, eficientes, construtivas e aprofundadas", sobre questões de interesse mútuo nos campos econômico e comercial.

"Os dois lados também discutiram que a China aumentará as suas compras de produtos agrícolas dos EUA de acordo com necessidades domésticas e que os EUA criarão condições favoráveis para as aquisições", acrescentou.

O vice-premiê chinês Liu He liderou a delegação do país asiático, enquanto o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e o representante comercial (USTR) representaram Washington. Ainda segundo o MofCom, a próxima rodada de consultas econômicas e comerciais de alto nível será nos EUA, em setembro.